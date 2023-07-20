موعد الكشف الطبي لـ رياض محرز في الأهلي

حسم الأهلي صفقة ضم الجزائري الدولي رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب عدة تقارير صحفية.

وارتبط اسم رياض محرز بالانتقال إلى الأهلي هذا الصيف منذ فترة طويلة، حيث دخل النادي الأخضر في مفاوضات طويلة مع اللاعب وناديه.

الأهلي يحسم صفقة محرز

وكشف الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزو رومانو صباح اليوم الخميس أن صفقة انتقال رياض محرز إلى صفوف الأهلي تمت بالفعل.

وأضاف الصحفي الشهير أن الأهلي ومانشستر سيتي يرغبان في توقيع عقود الصفقة بنهاية الأسبوع الجاري.

تفاصيل صفقة انتقال محرز إلى الأهلي

وحسب الصحفي الإيطالي ذاته، فإن الأهلي ومانشستر سيتي توصلا لاتفاق حول إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو (30 مليون يورو ثابتة، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات).

اقرأ أيضًا: ردود غامضة.. كيف تحدث كلوب ومسؤول الاتفاق عن صفقة هندرسون؟

ومن المقرر أن يوقع محرز على عقد انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 أعوام، ما يعني أنه سيبقى في قلعة "الراقي" حتى عام 2027.

كما أنه من المقرر أن يخضع رياض محرز للكشف الطبي في الأهلي خلال 24 ساعة، تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وحسب تقارير صحفية سابقة، كان محرز اتفق مع إدارة الأهلي على تقاضي راتب سنوي قدره 43 مليون جنيه إسترليني.

وتجدر الإشارة إلى أن محرز كان أحد العناصر التي ساهمت مع مانشستر سيتي في التتويج بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي 2022-2023.

محرز توج مع مانشستر سيتي بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية

وتعاقد الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وتوجه الأهلي إلى النمسا لخوض معسكره الإعدادي في النمسا، ليكمل استعداداته وجاهزيته للموسم الجديد 2023-2024 بعد العودة إلى دوري المحترفين السعودي عقب هبوطه للدرجة الأدنى لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي.

وحقق الأهلي فوزًا كاسحًا بنتيجة 18-0 على فريق شتولفيلدان النمساوي مساء أمس الأربعاء، في أولى تجاربه الودية خلال معسكره المقام في النمسا.