السديس: المسجد النبوي استقبل أكثر من 245 مليون مُصل خلال عام 1444ه

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المسجد النبوي استقبل أكثر من 245 مليون مُصل ومصلية منذ بداية العام 1444هـ.

وأكد السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، قد حرصت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة لراحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مواصلة العمل بتنسيق وتناغم وبروح الفريق الواحد لخدمة المسجد النبوي وزواره.

اقرأ أيضًا:

الحج والعمرة: بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة لموسم 1445هـ

خلال 5 مراحل وبأكثر من 50 قطعة ذهبية.. الكعبة ترفل بالحرير