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السديس: المسجد النبوي استقبل أكثر من 245 مليون مُصل خلال عام 1444ه

20 يوليو 2023 · < 1 minutes
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المسجد النبوي استقبل أكثر من 245 مليون مُصل ومصلية منذ بداية العام 1444هـ.

المسجد النبوي
المسجد النبوي

وأكد السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، قد حرصت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة لراحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

المسجد النبوي
المسجد النبوي

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مواصلة العمل بتنسيق وتناغم وبروح الفريق الواحد لخدمة المسجد النبوي وزواره.

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