وزارة التعليم تُعلن فتح التقديم على 11 ألف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم لشغل 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، وذلك في عدد من التخصصات بإدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتبارا من الساعة 9:00 صباحاً موعدا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة.

فيما نوهت الوزارة، انتهاء التقديم بحلول يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية، وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

كما نوهت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال زيارة بوابة وزارة التعليم عبر الرابط:​​ https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx.