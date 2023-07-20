الأخبار المحلية

إطلاق هوية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجديدة

20 يوليو 2023 · < 1 minutes

 

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة ندوة علمية كبرى برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح السديس، خلال الملتقى الإعلامي لإطلاق وتدشين هوية الرئاسة الجديدة وخططها للعام الهجري ١٤٤٥هـ، أن الندوة تهدف إلى إبراز مكانة المسجد النبوي والدور الريادي للمملكة العربية السعودية في عنايتها الفائقة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بجهود المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة المسجد النبوي الشريف وإعماره.

وأعلن عن تدشين وإطلاق هوية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجديدة، قائلاً إنه على أيدي زملاءه في رئاسة شؤون الحرمين المصممين تم تدشين شعارنا ونفخر بهم ونعتز بإبداعهم.