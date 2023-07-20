إطلاق هوية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجديدة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة ندوة علمية كبرى برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح السديس، خلال الملتقى الإعلامي لإطلاق وتدشين هوية الرئاسة الجديدة وخططها للعام الهجري ١٤٤٥هـ، أن الندوة تهدف إلى إبراز مكانة المسجد النبوي والدور الريادي للمملكة العربية السعودية في عنايتها الفائقة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بجهود المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة المسجد النبوي الشريف وإعماره.

الرئيس العام يعلن عن موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

بإقامة ندوة علمية كبرى برعاية و

تشريف أمير المدينة المنورة تقوم

بإبراز مكانة المسجد النبوي والدور الريادي للمملكة العربية السعودية في عنايتها الفائقة. pic.twitter.com/dbVeErME7m — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 20, 2023

وأعلن عن تدشين وإطلاق هوية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجديدة، قائلاً إنه على أيدي زملاءه في رئاسة شؤون الحرمين المصممين تم تدشين شعارنا ونفخر بهم ونعتز بإبداعهم.