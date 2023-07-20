مركز الأمن السيبراني يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديث “Google”

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بشأن التحديثات الأمنية على منتجات ChromeOS.

ويستهدف التحذير كافة القطاعات وجاء في وصفه: "أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS)".

وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، إنه يمكن للمهاجم تنفيذ ثغرات (Use-After-Free) وإعادة استخدام الذاكرة.

🔴 تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات ChromeOS.

🔗https://t.co/yJW3806lfm pic.twitter.com/aT8JCK78yK — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) July 20, 2023

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) إلى 108.0.5359.238 (Platform Version: 15183.101.0).