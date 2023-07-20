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مركز الأمن السيبراني يصدر تحذيراً عالي الخطورة بشأن تحديث “Google”

20 يوليو 2023 · < 1 minutes

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بشأن التحديثات الأمنية على منتجات ChromeOS.

ويستهدف التحذير كافة القطاعات وجاء في وصفه: "أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS)".

وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، إنه يمكن للمهاجم تنفيذ ثغرات (Use-After-Free) وإعادة استخدام الذاكرة.

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) إلى 108.0.5359.238 (Platform Version: 15183.101.0).

 