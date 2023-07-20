طيار سعودي محترف يُبهر العالم.. 50 ثانية تحبس الأنفاس

وثق مقطع فيديو احترافية طيار سعودي في التحكم بطائرة ضخمة في ظروف جوية صعبة، بمطار "Heathrow" البريطاني.

وتفاعل الآلاف في العالم والوطن العربي مع الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية، فيما حصد الطيار عبارات الثناء والمدح.

وعلى مضمار مطار هيثرو البريطاني، قاوم الطيار رياحا عاتية عملت على إعاقة عملية الوصول بسلاسة.

ونجح قائد الطائرة السعودي في إتمام عملية الهبوط بسلام وأمان.

"إشادة دولية بالطيار السعودي"

ونشرت صحف ومواقع أجنبية لحظة هبوط طيار سعودي في بريطانيا باحترافية، على الرغم من الرياح القوية التي كانت تسد طريقه.

وأظهر الفيديو تعليق طائرة الخطوط السعودية في الجو لبعض الوقت قبل أن يختار الطيار الوقت المناسب للهبوط بسلام بعد لحظات صعبة بسبب قوة الرياح.

وبحسب صحف ومواقع أجنبية، كان الطيار يكافح ويقاوم شدة الرياح بصعوبة حتى نجح في السيطرة على الطائرة واستعاد توازنها، وتمكن من الهبوط في مطار هيثرو بأمان وبصورة مثالية لا تسبب أي إزعاج للركاب.

طيار سعودي يهبط باحترافية عالية بطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار هيثرو رغم قوة الرياح ✈️💨 pic.twitter.com/1UYvkMfBsw — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) July 19, 2023

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