خالد عبد الرحمن يلبي طلب أحد معجبيه بالتوقيع على سيارته الجديدة (فيديو)

لبّى الفنان خالد عبد الرحمن "مخاوي الليل" طلب أحد معجبيه في منطقة نجران بالتوقيع على سيارته الجديدة.

ووثق مقطع مدته 50 ثانية الواقعة التي تفاعل معها مئات الآلاف على منصة "تويتر".

وفي الفيديو يظهر المعجب وهو ينشد خالد عبدالرحمن قائلا: "أبغى توقيعك طال عمرك"، فيستجيب على الفور ويدخل سيارته ويوقع اسمه ويكتب: "مبروك السيارة".

خالد عبدالرحمن يلبي طلب أحد معجبيه في نجران بالتوقيع على سيارته❤️. pic.twitter.com/MNoe3oKZfR — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 20, 2023

التصرف العفوي نال استحسان رواد موقع تويتر"، يقول حساب يحمل اسم "عازف الأمل: "خالد الفن والذوق والرقي - الشاعر والفنان والملحن - رجل يعشقونه المهتمين من الجيل الأول الحديث. نحب فيك الحب وإن قيل ماقيل".

وكتب حساب "عزيزي العسيري": "ليت العمر يهدى يا خالد عبدالرحمن وأهديك عمري.. ليت الناس اللي نحبهم ما يكبرون.. ورغم إنك كبرت شوي في السن إلا أنك لازلت تحتفظ بأناقتك وابتسامتك ولطافتك".

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