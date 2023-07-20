بعد مفاجأة رياض محرز.. الأهلي يفاوض نيوكاسل لضم سان ماكسيمان

كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن أن نادي أهلي جدة يفاوض نادي نيوكاسل الإنجليزي لضم اللاعب آلان سان ماكسيميان.

تأتي الصفقة بعد 24 ساعة من حسم النادي الأهلي صفقة نجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، إن الصفقة قيمتها تتجاوز 30 مليون يورو.

آلان سان ماكسيميان، لاعب فرنسي (26 عاما) في نيوكاسل حتى 2026، وانضم إلى نيوكاسل قادما من نيس في صيف عام 2019.

وسجل اللاعب الفرنسي 13 هدفا وصنع 21 في 124 مباراة خاضها، وخاض الجزائري محرز 236 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل 78 هدفا، وصنع 59.

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