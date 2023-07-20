رئاسة شؤون الحرمين توقع اتفاقية شراكة لإعادة التدوير مع الشركة السعودية الاستثمارية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توقعها اتفاقية شراكة لإعادة التدوير «سرك» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مع الشركة السعودية الاستثمارية، في حضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة.

كما حضر مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن صالح الجابري ممثل الرئاسة، ومثل «سرك» المهندس حسن بن يسوف العمري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إعادة تدوير المخلفات سواء كانت بلاستيكية أو ورقية أو الكراسي المتحركة التابعة للرئاسة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاع إدارة النفايات، ومن ضمن أهداف الاتفاقية إجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات للتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في ذلك المجال، لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في مجال إعادة تدوير النفايات.