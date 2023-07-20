خير السعودية يفيض في السودان وسوريا.. سلال غذائية وآلاف المستفيدين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمحافظة حلب بسوريا.

ووزع المركز الأربعاء 1.595 سلة غذائية و1.595 سلة نظافة، استفاد منها 1.595 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا للعام 2023م.

وفي السودان وزَّع المركز 9 أطنان من السلال الغذائية في محلية كسلا بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 763 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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