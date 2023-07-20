الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد وتسلمه مذكرة احتجاج

أدانت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، بحب بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان: نعرب عن نعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، التصرفات المتكررة والغير مسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم".

مذكرة احتجاج

وأضاف: "ستستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السوبدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفوربة واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة".

وذكر بيان الخارجية أن "هذه الأعمال تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب، على ما جاء في البيان.

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