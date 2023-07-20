وزير الدفاع يستعرض مع نظيره الكاميروني سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في الرياض أمس الخميس، وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي أسومو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

#فيديو_الدفاع | سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الكاميروني، ويبحثان التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/UbbgWISIlw — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 20, 2023

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