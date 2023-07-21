رابطة العالم الإسلامي تدين تكرار تدنيس نسخة من القرآن في السويد

أدانت رابطة العالم الإسلامي، تدنيس نسخة من القرآن الكريم، التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تكرار مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، نددت بهذه الممارسات العبثية النكراء، التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وأعلن المجتمع السويدي مؤخرًا رفْضه لتلك الممارسات بكل وضوح، والتي تتم بكل أسف بموافقة رسمية بدعوى حرية التعبير، بينما هي في حقيقتها تسئ - في جملة إساءاتها - إلى المفهوم الحضاري والمنطقي للحريات، وفق مبادئها التي تنادي باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأي استفزاز تحت أي ذريعة.

وجددت رابطة العالم الإسلامي، تحذيراتها من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.

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