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وزير الطاقة يشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند

21 يوليو 2023 · < 1 minutes
وزير الطاقة خلال مشاركته بفاعليات الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند
وزير الطاقة خلال مشاركته بفاعليات الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند

شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة (CEM)، والاجتماع الوزاري الثامن لمهمة الابتكار (MI)، المنعقد في ولاية غوا الهندية.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات حتى يوم غد، تحت شعار "النهوض بالطاقة النظيفة معاً"، حيث تُعقد خلاله موائد مستديرة رفيعة المستوى، بجانب لقاءات وعروض للتكنولوجيا؛ من أجل تشجيع السياسات والبرامج، التي تستهدف تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة حول العالم.

الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند
الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند

ويشارك في الاجتماعات، عددًا من الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى كيانات من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، والمبتكرين والمجتمع المدني وصانعي السياسات الدولية.

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