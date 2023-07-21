وزير الطاقة يشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند

شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة (CEM)، والاجتماع الوزاري الثامن لمهمة الابتكار (MI)، المنعقد في ولاية غوا الهندية.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات حتى يوم غد، تحت شعار "النهوض بالطاقة النظيفة معاً"، حيث تُعقد خلاله موائد مستديرة رفيعة المستوى، بجانب لقاءات وعروض للتكنولوجيا؛ من أجل تشجيع السياسات والبرامج، التي تستهدف تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة حول العالم.

ويشارك في الاجتماعات، عددًا من الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى كيانات من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، والمبتكرين والمجتمع المدني وصانعي السياسات الدولية.

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