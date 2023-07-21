أرامكو تستحوذ على حصة في رونغشنغ للبتروكيميائيات بقيمة 3.4 مليار دولار

أعلنت "أرامكو" السعودية اكتمال صفقةً للاستحواذ على حصة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 3.4 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، "أرامكو لما وراء البحار".

وتمثّل عملية الاستحواذ جزءًا مهمًا من استراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية.

أرامكو السعودية تستحوذ على حصة في رونغشنغ

جاء الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين أرامكو السعودية وشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، أُعلن عنها في 27 مارس 2023م.

وستُسهم الصفقة في النّمو المستمر لأرامكو السعودية وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين، علماً بأن الصفقة تشمل توريد 480 ألف برميل يوميًا من الخام العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

وقال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني إن الشراكة مع رونغشنغ تٌسهم في تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات. وقال إن الشراكة أيضا تعزّز وجود أرامكو في الصين، وتبز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام.

خطوة مهمة في الاستراتيجية المستقبلية

في السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ، إن إكمال هذه الصفقة يُمثّل دخولًا إلى عصر جديد لكلٍ من رونغشنغ وأرامكو السعودية، كما تدلّ على خطوة مهمة في الإستراتيجية المستقبلية لشركة رونغشنغ على الصعيد الدولي.

وتستحوذ شركة رونغشنغ على حصة 51% في شركة جيجيانغ، التي تمتلك وتدير المجمع الذي تبلغ طاقة معالجته 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وينتج 4.2 ملايين طن متري من الإيثيلين سنويًا.

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