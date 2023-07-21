الجامعة العربية عن حرق المصحف بالسويد: فعل شائن يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قيام متطرف مجددًا بحرق المصحف الشريف في السويد.

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أكد أبو الغيط، في بيان له، أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازًا ضخمًا وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.

وقال إن سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية لا تدخل في باب حرية الرأي والتعبير إنما تسهم في نشر خطاب الكراهية.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف.