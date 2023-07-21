الإمارات: إجراءات “أوبك +” لدعم سوق النفط الحالية كافية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن إجراءات "أوبك+" الحالية لدعم سوق النفط كافية، مبدية استعدادها للمزيد إذا لزم الأمر.

مكالمة هاتفية تكفي لاتخاذ القرار

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن تحالف أوبك بلس لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى، وفقا لتصريحات نقلتها "رويترز".

وأضاف "نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".

تحالف أوبك بلس

ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم.

ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.

وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد في يونيو، اتفق تحالف أوبك+ على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024.

وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو الحالي، وهو الخفض الذي مددته حتى الشهر المقبل.

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