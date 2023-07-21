الأحد.. الزمالك في السعودية للمشاركة بالبطولة العربية

قدم نادي الزمالك المصري، موعد سفره إلى المملكة للمشاركة في البطولة العربية 24 ساعة، ليسافر الأبيض إلى السعودية الأحد 23 يوليو الجاري، بدلا من 24 من الشهر نفسه.

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يخوض الزمالك تدريبه صباح يوم الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في القاهرة، على أن تسافر بعثة الأبيض إلى المملكة اليوم ذاته.

مشوار الزمالك في البطولة العربية

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم يواجه الشباب السعودي يوم الاثنين 31 من الشهر ذاته، ثم نادي النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

وأنهى الزمالك موسمه في الدوري المصري باحتلاله المركز الثالث وحصده لـ60 نقطة.