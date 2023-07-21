ديليفري هيرو تستحوذ على الحصة المتبقية 37% في هنقرستيشن مقابل 297 مليون دولار

أعلنت الشركة الألمانية ديليفري هيرو delivery hero، استحواذها بالكامل على شركة هنقرستيشن Hunger Station الرائدة في توصيل الطعام بالمملكة، بعد شراء حصص بقية المستثمرين (37%).

تفاصيل صفقة استحواذ delivery hero على Hunger Station

ديليفري هيرو وصفت سعر الاستحواذ، عبر موقعها الرسمي، بأنه "مغري للغاية"، حيث وصل لـ297 مليون دولار، أي نحو 1.1 مليار ريال.

ومن جانبه؛ قال نيكلاس أوستبرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Delivery Hero: "نحن نؤمن برؤية المملكة العربية السعودية وطموحها لعام 2030، ونحن ملتزمون بالمساهمة في نجاحها المستمر من خلال HungerStation، أتطلع إلى الاستمرار في تقديم تجربة مدهشة لعملائنا السعوديين".

وفي السنة المالية 2022؛ حققت HungerStation نموًا في الإيرادات بنسبة 36% لتصل إلى 609 مليون يورو، وحققت أرباحًا إيجابية قبل الفوائد والضرائب، بما في ذلك تكاليف المجموعة، بأكثر من 50 مليون يورو.

Delivery Hero تقدم خدماتها في أكثر من 70 دولة عبر آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، بدأت كخدمة توصيل طعام في عام 2011، وتدير حاليا منصة توصيل خاصة بها في أربع قارات، ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة الألمانية برلين.