بسبب الإصابة.. بايرن ميونيخ يفقد نجمه في جولته التحضيرية للموسم الجديد

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، غياب النجم المخضرم توماس مولر عن جولة الفريق في قارة آسيا، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، بسبب الإصابة.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانًا نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الجمعة، ذكر فيه "عقب مشاورات مع الجهازين الفني والطبي، سيظل توماس مولر في مدينة ميونيخ، وسيستخدم المرافق الموجودة في ملعب تدريب النادي".

وأشار بايرن ميونيخ إلى أن توماس مولر يعاني من مشاكل في الفخذ الأيسر.

وترك مولر، البالغ من العمر 33 عاما، معسكر الفريق البافاري الأول في جوتآخ – إجرن القريبة من ميونيخ مبكرًا للتدريب بشكل منفرد، بسبب الإصابة.

وكان توماس مولر عانى أيضًا من مشاكل في الفخذ قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، نوفمبر الماضي.

وجاء استبعاد توماس مولر رغم تصريحات المدرب توماس توخيل، التي اتسمت بالتفاؤل بشأن إمكانية لحاق اللاعب بالجولة التحضيرية.

ويبدأ بايرن ميونيخ جولته في آسيا يوم الإثنين المقبل وحتى 3 أغسطس المقبل، حيث تتضمن الجولة خوض مباريات ودية في مدينتي طوكيو وسنغافورة.

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره مانشستر سيتي يوم 26 يوليو، وبعدها بـ3 أيام فقط يلعب ضد كاواساكى فرونتال الياباني في طوكيو.

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وينتقل بعدها الفريق البافاري إلى سنغافورة لملاقاة ليفربول يوم 2 أغسطس.

بايرن ميونيخ يقدم مدافعه كيم مين جاي

وفي سياق متصل، قدم بايرن ميونيخ بشكل رسمي، اليوم الجمعة، المدافع الجديد كيم مين جاي، الذي انضم لتدريبات الفريق للمرة الأولى أمس الخميس بعدما أكمل الخدمة العسكرية الإلزامية في بلاده كوريا الجنوبية.

وقال كيم مين جاي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي "اللاعبون والمدربون رحبوا بي، والرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسين أبدى سعادة كبيرة بانضمامي، أنا أشعر أني بخير هنا، وأنا أتطلع لهذا التحدي".

وأضاف المدافع المنتقل من نابولي الإيطالي "أريد دائما التعلم من زملائي بالفريق وهناك العديد من اللاعبين الجيدين بالفريق".

ويريد كيم أن يترك انطباعا دائما مع بايرن ميونيخ خلال عقده الأول الممتد لخمس سنوات من خلال تقديم أداء قوي والفوز بالكثير من الألقاب.

وقال اللاعب، الذي كان يرغب توماس توخيل مدرب بايرن في ضمه، إنه مؤدب وخجول خارج الملعب، ولكن داخل الملعب يريد أن يصبح قائدا ومقاتلا.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يبدأ موسمه بمواجهة لايبزج يوم 12 أغسطس في كأس السوبر الألماني، فيما يفتتح مباريات الدوري الألماني بعدها بـ6 أيام بمواجهة فيردر بريمن.