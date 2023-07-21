مسلحون يعتدون بالضرب على فريق أطباء بلاحدود في السودان

تعرض فريق منظمة اطباء بلاحدود الإغاثية لاعتداء بالضرب، وسرقة إحدى عرباته من قبل مجموعة من المسلحين.

وأعلنت المنظمة الإغاثية تعرض فريقها في العاصمة السودانية الخرطوم لاعتداء، وسرقة إحدى عرباته من قبل مجموعة من المسلحين.

سرقة الإمدادات الطبية

وكشفت المنظمة فى بيان لها اليوم أن فريقًا تابعًا لها مكونًا من 18 شخصًا تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المسلحين الذين قاموا بضربهم، كما سرقوا إحدى سياراتهم، موضحةً أن الحادث وقع لدى نقل الفريق إمدادات طبية من مستودعات المنظمة إلى مستشفى التركي.

12 ألف قتيل

سجلت منظمة الصحة العالمية مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفاً في القتال الدائر في السودان منذ 4 أشهر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن القتال الذي دخل شهره الرابع، أدى أيضاً إلى تشريد أكثر من 3 ملايين شخص، وإلى نقص في المياه والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية.

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