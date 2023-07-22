انخفاض في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجّل 206 ريال للجرام

سجّلت أسعار الذهب انخفاضاً، مع بداية تعاملات اليوم السبت، إذ سجل الجرام عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بالمملكة، نحو 206.77 ريال، بالمقارنة مع نحو 207.72 ريال سجلها مع إغلاق التعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 236.31 ريال، فيما سجّل الجرام عيار 22 نحو 216.62 ريال، أما الجرام عيار 18 فقد سجّل نحو 177.23 ريال.

أسعار الذهب في المملكة

وسجل سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 نحو 1,984.99 ريال، أما الجنيه عيار 22 فقد سجل نحو 2,079.52 ريال، فيما سجّل الجنيه عيار 24 نحو 2,268.56 ريال.

أما سعر السبيكة الذهب 5 جرامات فقد سجل نحو 1,228.80 ريال، وبالنسبة للسبيكة 10 جرامات فقد سجلت نحو 2,429.25 ريال، في حين سجلت السبيكة 20 جرماً نحو 4,825.42 ريال.

اقرأ أيضاً:

الذهب يواصل التحليق مدعومًا بتراجع الدولار