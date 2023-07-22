شاهد لحظة ضرب الإعصار “المرعب” لمدينة ميلانو

ضرب إعصار مدمر، الجمعة، مدينة ميلانو الإيطالية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

وجسد فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات مخيفة ومرعبة شهدتها المدينة الإيطالية.

وبلغت قوة الإعصار بين F-1 و F-2، وبسرعات تصل إلى 177 كم في الساعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل.

BREAKING: Tornado in Milan, Italy. pic.twitter.com/GJOh1DQvDW — The Spectator Index (@spectatorindex) July 21, 2023

أضرار بالمنازل والمباني

كما تسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالمنازل والمباني التجارية، بما في ذلك سقف مصنع ضخم.

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وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر التفاف الإعصار بشكل "لولبي" وسط المدينة الإيطالية الشمالية.

ولم تتردد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.