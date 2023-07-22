أنشيلوتي يرفض عرضا من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رفض عرضا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين لتولي تدريب الفريق.

ويقود كارلو أنشيلوتي حاليا تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، والذي سيكون الأخير له مع النادي قبل التوجه لتولي قيادة منتخب البرازيل بعد الاتفاق معه.

لماذا رفض أنشيلوتي عرضا من الدوري السعودي؟

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي استقبل مكالمة هاتفية، تلقى خلالها عرضا لقيادة أحد أندية الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، دون أن تكشف اسم النادي.

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وأوضحت أن أنشيلوتي تلقى مكالمة من أحد ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، صاحب أكبر أربعة أندية في الدوري السعودي (الاتحاد والهلال والنصر والأهلي)، تلقى خلالها عرضا بملايين الدولارات لقيادة أحد الفرق في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن مدرب ريال مدريد استجاب للمكاملة بلطفه المعتاد، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع، لافتة إلى أن المال لن يغير رأيه بشأن الاستمرار مع الفريق الملكي لأنه يمنح الأولوية للنادي.

يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد صيف 2021، ليقود الفريق في ولايته الثانية، ويحقق معه العديد من الألقاب على رأسها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي سيقود منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024

وكان إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن كارلو أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في صيف عام 2024 قبل بطولة كوبا أمريكا.

وتردد أن الاتحاد البرازيلي توصل إلى اتفاق شفهي مع أنشيلوتي، الذي يستمر عقده مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، ويحق له، من الناحية القانونية، التوقيع لأي فريق آخر في كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن جانبه، لم يعلن أنشيلوتي حتى الآن عن توصله إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه الطرفين ينتظران الاتفاق بشأن راتب أنشيلوتي وأعضاء الجهاز المعاون له وكذلك مكان إقامته وأمور لوجستية أخرى.

وتقام منافسات كوبا أمريكا 2024 بين 20 يونيو و14 يوليو في الولايات المتحدة، علما بأن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل سيقام في أول حزيران/يونيو.

وكان الاتحاد البرازيلي قد أقال تيتي من تدريب المنتخب عقب الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 في قطر إثر الهزيمة أمام كرواتيا، ومنذ ذلك الوقت، أسندت مهمة المنتخب الأول إلى رامون مينزيس مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما.