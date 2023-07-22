طارق حامدي يحصد “ذهبية” في بطولة آسيا للكاراتيه

أعلن الاتحاد السعودي للكاراتيه، فوز لاعب المنتخب للكاراتيه طارق حامدي، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا (19) للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن 84 كجم.
في السياق نفسه، كتب طارق حامدي عبر حسابه على "تويتر": "الحمدلله من قبل ومن بعد، حققت الميدالية الذهبية ببطولة آسيا (19) للكاراتيه في ماليزيا، وتمثيل بلادي المملكة العربية السعودية مع زملائي والجهاز الفني والإداري خير تمثيل وبإذن الله القادم أفضل".
الذهب للذهبي 🥇
البطل العالمي طارق حامدي @TaregHamedi يحقق الميدالية الذهبية في بطولة آسيا (19) للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن +84 كغم
مبـروووك يا نجـم 🤩🇸🇦 pic.twitter.com/XE00yQhhL2
— الاتحاد السعودي للكاراتيه (@SKF2034) July 22, 2023
وأضاف: "أهديكم جميعاً هذا المنجز وأشكركم على دعمكم المستمر لأخيكم".
طارق حامدي من مواليد 26 يوليو 1998، وحصل على 5 ميداليات، بما في ذلك ميداليتين ذهبيتين، في بطولة آسيا للكاراتيه. وهو أيضًا حائز على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية.
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