طارق حامدي يحصد “ذهبية” في بطولة آسيا للكاراتيه

أعلن الاتحاد السعودي للكاراتيه، فوز لاعب المنتخب للكاراتيه طارق حامدي، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا (19) للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن 84 كجم.

في السياق نفسه، كتب طارق حامدي عبر حسابه على "تويتر": "الحمدلله من قبل ومن بعد، حققت الميدالية الذهبية ببطولة آسيا (19) للكاراتيه في ماليزيا، وتمثيل بلادي المملكة العربية السعودية مع زملائي والجهاز الفني والإداري خير تمثيل وبإذن الله القادم أفضل".