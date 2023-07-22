فئات عمرية جديدة.. الاتحاد السعودي يعتمد مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية 2024-2025

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات السنية، ورشة عمل مع الأندية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية الذي أعدته الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي وسيتم العمل به اعتبارًا من الموسم الرياضي بعد المقبل 2024-2025.

ويستهدف المشروع تطوير مسابقات الفئات السنية، حيث يتضمن زيادة عدد الأندية في دوريات الدرجة الأولى تحت 18 عامًا وتحت 17 عامًا لتصبح 18 فريقًا لكل منهما بداية من موسم 2024-2025، كما تم استحداث مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى للفئة العمرية تحت 16 عامًا وزيادة فرق الدوري الممتاز تحت 15 عامًا مع استحداث دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا، بمشاركة 18 فريقًا في كل منها.

فئات عمرية جديدة

واعتمد المشروع تحول الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عامًا إلى بطولات للمناطق بدءًا من 11 حتى 14 عامًا، كما تم اعتماد مهرجانات تبدأ من سن 7 سنوات وحتى 10 سنوات.

فئات عمرية جديدة 🔝

تحديث نظام المسابقات 🌟 الاتحاد السعودي لكرة القدم يُطلق مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية 🇸🇦

🔗- https://t.co/kTqMQWjBYR pic.twitter.com/s5PB27CXKO — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 22, 2023

كما يشمل البرنامج تحديثًا لعدد الأندية الصاعدة والهابطة في دوريات الفئات السنية للموسم المقبل، وكذلك تحديد أعمار اللاعبين لهذه البطولات انطلاقًا من موسم 2024-2025 حتى موسم 2033-2034.

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