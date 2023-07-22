“وقاية” تدعو لتقليل وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال لأقل من ساعتين يوميا

دعت هيئة الصحة العامة، السبت، إلى تقليل وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال والمراهقين لأقل من ساعتين في اليوم.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إرشادات لإجازة صيف صحية للأطفال والمراهقين وتضمنت "تناول الخضرلوات والفواكه وتجنب تناول المقليات والسكريات، وتجنب السهر وذلك بالنوم الكافي ليلا وتثبيت أوقات النوم والاستيقاظ، والنوم من 9 إلى 12 ساعات للأطفال (12-6 سنة)، والنوم من 8 إلى 10 ساعات للمراهقين (17-13 سنة)".

https://twitter.com/SaudiCDC/status/1682742528615784448/photo/1

وشملت الإرشادات "شرب الماء بكمية كافية، واللعب الحركي لمدة ساعة يوميا، وتجنب الوقوف واللعب تحت الشمس، وتقليل وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية لأقل من ساعتين في اليوم".

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