حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بـ 400 مليون دولار

تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم حزمة مساعدات عسكرية ضخمة جديدة لأوكرانيا، في وقت تتصاعد فيها الحرب مع روسيا.

وكشفت تقارير أمريكية، عن أنّ الحزمة الجديدة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتشمل أنظمة مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات.

لا تتضمن قنابل عنقودية

ولم تدرج "القنابل العنقودية" ضمن الصفقة والتي من المقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل.

وأرسلت واشنطن ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتر إلى أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من يوليو.

اقرأ أيضا:

روسيا تحمّل الغرب مسؤولية مقتل صحفي في أوكرانيا وتتوعد بالرّد