10 آلاف جندي إسرائيلي يعلنون رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على التعديلات القضائية

أعلن نحو 10 آلاف جندي احتياط بوحدات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رفضهم الخدمة العسكرية احتجاجا على التعديلات القضائية، التي يعتزم الائتلاف الحكومي تمريرها في الكنيست، حسب "سكاي نيوز" عربية.

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وبهذا ينضم الجنود الـ10 آلاف لنحو 1000 عنصر من القوات الجوية كانوا قد أعلنوا رفضهم الخدمة حال تمرير التعديلات القضائية.

ماذا يحدث في إسرائيل؟

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، قال إن تمرير التعديلات القضائية سيكون له ضرر على كفاءة الجيش، وطلب لقاء نتنياهو، يوم الأحد، لمناقشة الأزمة، بالإضافة إلى مطالبة المسؤولين الأمنيين بدعوة مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات هذا الوضع.

ووقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف التشريع.

وكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء تل أبيب على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.