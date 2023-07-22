“ألحقت بنا الأضرار”.. تسريب رسالة نارية من سان جيرمان لـ مبابي

وجهت إدارة باريس سان جيرمان رسالة نارية إلى كيليان مبابي، في ظل الأزمة القائمة بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية حول تجديد العقد.

وتفاقمت أزمة سان جيرمان ومبابي بعد قرار النادي المفاجئ أمس الأحد باستبعاد اللاعب من القائمة التي سافرت إلى اليابان لخوض جولة تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب سان جيرمان ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل في أولى مباريات جولته الإعدادية لموسم 2023-2024.

ويبدو أن سان جيرمان غاضب جدًا من تصرفات مبابي، الذي يرفض تجديد عقده، وتربطه تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وسربت شبكة "مونتي كارلو" الفرنسية ذائعة الصيت خطابًا وجهته إدارة سان جيرمان إلى مبابي خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد موقف اللاعب الرافض للتجديد.

نص رسالة سان جيرمان لـ مبابي

وذكر سان جيرمان في رسالته "يجب أن نتذكر أن نقاشاتنا العام الماضي كانت دائمًا تتمثل في رؤيتك مستمرًا مع باريس سان جيرمان، النادي الذي فعل المستحيل من أجلك لسنوات عديدة".

وأضاف "في 21 مايو 2022 في حديقة الأمراء أعلنت عن استمرارك مع الفريق إلى عام 2025، لكن رسالتك التي سربتها بعد عام واحد ألحقت بنا أضرارًا جسيمة وهو ما يتعارض مع نقاشاتنا السابقة".

وتابع سان جيرمان "يريد النادي أيضًا تبرئة نفسه من نافذة الانتقالات الفاشلة في الصيف الماضي، حيث إن القيود التنظيمية الفرنسية والأوروبية منعتنا من القيام بميركاتو قوي، وهذه ظروف خارجة عن إرادتنا تمامًا، لكن رغم ذلك حاولنا تلبية مطالبك (على عكس ما كان لأي لاعب آخر)، دون أن تكون قاتلة للنادي".

واستطرد "لكننا فوجئنا وبكل حزن وعكس كل الاتفاقات السابقة بتسريب أنباء تفيد بأنك لا تنوي الاستمرار لما بعد 2024، الموعد الفعلي لنهاية عقدك معنا".

وأكمل "وهنا يتذكر باريس أنه نظرًا لاستثماراته في عالم كرة القدم، فإن مستقبل مبابي لا يمكن أن يكون سوى الرحيل هذا الصيف أو البقاء لما بعد يونيو 2024".

وأوضح "نعود هنا ونقول إن حقيقة أنك وقعت على ما يبدو خطاب عدم التجديد الخاص بك بعد أسابيع قليلة فقط من بدء فترة الانتقالات الحالية، يؤكد عدم صدق موقفك تجاه النادي".

واختتم "من الضروري أن تجتمع معنا لاتخاذ قرار مناسب لجميع الأطراف، إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف، وسيتواصل نائب مدير كرة القدم مع مستشاريك للاتفاق بسرعة على هذا الموعد".