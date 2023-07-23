الزكاة تعلن ضوابط الاشتراك في مزاد جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات. كما نوهت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسخها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

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وقالت الهيئة إنه على الراغبين في الاشتراك في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

بالإضافة إلى دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، وتقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

وقالت الهيئة، إنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كشفت موعد إقامة المزاد العلني الجديد في جمرك البطحاء، لبيع سيارات وبضائع منوعة.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موعد المزاد الجديد في تمام العاشرة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي حددتها الهيئة.

وحددت الهيئة مبلغ 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كمبلغ تأمين إلزامي على أن يتم دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وجاءت في الاشتراطات والضوابط التي حددتها الهيئة، أن يقوم المشتري بإخراج البضائع والسيارات خلال 10 أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر و3 أيام برسم الوارد.

ونوهت هيئة الزكاء والضريبة والجمارك، إلى أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها وهي 3 أيام برسم الوارد و10 أيام برسم الصادر، ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

وحددت الهيئة الفئة المشاركة في مزاد سيارات التشليح إذ تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، على أن يتم دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، واشترطت الهيئة لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وفي حال قيام أصحاب السيارات والبضائع قبل موعد المزاد، سيتم استبعادها وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.