الصناعة: 20 مليار ريال حجم استثمار التراخيص الجديدة في مايو

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مايو 2023، بينما بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة 20.1 مليار ريال.

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وبحسب الوزارة توزعت التراخيص على ستة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بواقع 16 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الأثاث بـ10 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل منها، و8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة.

كما أفادت الوزارة وفقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لها، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 484 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.9 ألف مصنع، بحجم استثمارات بلغ 1.474 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ11.11%.

كذلك أوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 98 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعًا، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعًا، و10 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 9 مصانع للأثاث، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67%، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16%.