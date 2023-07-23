الهجوم الروسي على أوديسا.. خسائر بشرية ومادية فادحة

تتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، مخلفة حصيلة جديدة من القتلى اليوم الأحد، 23 يوليو.

وأدت ضربات روسية ليلية على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا الى مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين بينهم أربعة أطفال، وفق حصيلة جديدة لسلطات كييف.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تطبيق تلغرام إن "رجلا مولودا في العام 1974 قتل جراء القصف الليلي"، ما يرفع الحصيلة الى قتيلين بعد الإعلان عن قتيل في وقت سابق.

22 مصابا بينهم أطفال

وأشار الى أن "22 شخصا أصيبوا بجروح، من بينهم أربعة أطفال" لا يتجاوز عمر أكبرهم 17 عاما.

في السياق، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.

وأفادت وكالة "تاس" أن لوكاشنكو توجه إلى بوتين بالقول "لا يوجد هجوم مضاد"، ليردّ عليه الأخير "ثمة هجوم، لكنه مني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات من المقرّر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ، وهي الأولى بينهما منذ توسّط لوكاشنكو الشهر الماضي لإنهاء تمرّد مسلّح لمجموعة "فاغنر" على القيادة العسكرية الروسية.

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وأعلنت روسيا الأحد أنها دمرت كل الأهداف المحددة في مدينة اوديسا الأوكرانية، مؤدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد "لهجمات ارهابية" ضد روسيا.

وقال الجيش الروسي "شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا (..) على منشآت تم فيها الاعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة"، مؤكدا أنه "تم تدمير جميع الاهداف المحددة".

وقالت كييف إن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو.