الأمن العام يحذر من الاتصالات والرسائل الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية

حذر الأمن العام اليوم الأحد المواطنين السعوديين والمقيمين في البلاد من الرسائل والاتصالات الواردة بغرض تحديث البيانات البنكية.

ونشر حساب الأمن العام على موقع "تويتر" تغريدة قائلاً: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية".

احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/zh0pPXeE65 — الأمن العام (@security_gov) July 22, 2023

ودعا الأمين العام، إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

واتخذ البنك المركزي السعودي عدة إجراءات عاجلة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء وتطورت وتعددت أساليبها في الآونة الأخيرة، حيث وجه جميع البنوك والمصارف بتطبيق التعليمات الخاصة بذلك.

هذا ويقدم البنك المركزي السعودي خدمة تمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، ويتولى البنك صاحب الحساب بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيًا وقانونيًا.