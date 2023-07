بعد هندرسون.. الاتفاق يحسم صفقة جديدة من الدوري الفرنسي

اقترب الاتفاق من حسم صفقة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التوصل لاتفاق نهائي للحصول على خدمات جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي.

وتوصل الاتفاق لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع جوردان هندرسون بعدما أكمل الفحص الطبي أمس السبت، ليكون أولى صفقات المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الريدز، بانتظار الإعلان الرسمي عنها.

وكشفت تقارير صحفية أن البلجيكي موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي أصبح قريبا من الانضمام إلى الاتفاق، ليواصل الفريق تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد 2023-2024.

وحسبما كشفت شبكة "بي إن سبورتس"، فإن موسى ديمبيلي في آخر مراحل المفاوضات للانضمام إلى الاتفاق خلال الميركاتو الصيفي الجاري لعام 2023.

ومن المقرر أن ينضم موسى ديمبيلي إلى الاتفاق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.

وأكد الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بأوروبا، أن هناك اتفاق شفهي بين اللاعب والاتفاق.

لكن صحفي "سكاي سبورت" لفت إلى أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب الاتفاق عليها قبل الكشف الطبي والتوقيع.

Al Ettifaq have reached agreement in principle to sign Moussa Dembélé as free agent. 🚨🟢🇫🇷

There are still some details to sort after Henderson deal almost completed but Dembélé is really close to joining Saudi league. pic.twitter.com/SG7FVmvbLF

