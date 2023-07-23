خطة جديدة من ريال مدريد للظفر بخدمات مبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني لا يستعجل التحرك لضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن النادي الملكي مستعد تماما للانتظار عام كامل للتعاقد مع مبابي، في صفقة انتقال حر.

الريال يرى أن موقفه قوي

وأضافت الصحيفة "رغم أن قرار استبعاد مبابي من الجولة الصيفية لباريس كان صادمًا لمسؤولي ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني يرى أن موقفه قوي".

وأشارت إلى أن الريال لا يريد إقحام نفسه في الصراع الدائر حاليًا بين كيليان والنادي الفرنسي.

اقرأ أيضًا| عرض رسمي.. اللعب المالي النظيف ينقل نجم نيوكاسل للأهلي

وأكدت أيضا أن ريال مدريد لا ينوي تغيير خططه وهدفه، وهو التعاقد مع مبابي مجانًا في صيف 2024، رغم تحقيق العملاق المدريدي أرباحًا كبيرة بانتهاء الموسم الماضي.

أزمة هجومية واضحة

ويواجه ريال مدريد أزمة هجومية واضحة بعدما فقد نجمه الأول كريم بنزيما المنتقل حديثا إلى اتحاد جدة السعودي، وعدم التعاقد مع بديل بنفس القوة.

ونقلت ليكيب تصريحات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه جاهز للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، معتمدًا على رأس حربة واحد، خوسيلو، المنضم حديثا هذا الصيف.

وأشار أنشيلوتي إلى أن الفريق الذي سيدافع عن أحلام ريال مدريد في الموسم المقبل سيكون أفضل من الذي خاض منافسات الموسم الماضي.