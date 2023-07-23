مرور المدينة المنورة: إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله 10 أيام

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الجسر.

وأكد "المرور السعودي" في إفادة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م ولمدة 10 أيام.

تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الجسر، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م ولمدة عشر أيام، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/dQmJxxacz7 — المرور السعودي (@eMoroor) July 23, 2023

وأهابت بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.