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مرور المدينة المنورة: إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله 10 أيام

23 يوليو 2023 · < 1 minutes
المرور السعودي
المرور السعودي

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق تقاطع جسر عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الجسر.

 

وأكد "المرور السعودي" في إفادة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م ولمدة 10 أيام.

 

وأهابت بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

 

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