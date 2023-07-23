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مانشستر سيتي يفتتح جولته التحضيرية بخماسية في شباك يوكوهاما

23 يوليو 2023 · < 1 minutes

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5 / 3 اليوم الأحد على ملعب استاد اليابان الدولي.

وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين سجلهما أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37، ثم رد مانشستر سيتي بهدفين سجلهما جون ستونز وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 40 و43.

وفي الشوط الثاني، سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 72.

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بعدها سجل كينتا إينوي ثالث أهداف يوكوهاما إف مارينوس في الدقيقة 86، قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.