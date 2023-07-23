مانشستر سيتي يفتتح جولته التحضيرية بخماسية في شباك يوكوهاما

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5 / 3 اليوم الأحد على ملعب استاد اليابان الدولي.

وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين سجلهما أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37، ثم رد مانشستر سيتي بهدفين سجلهما جون ستونز وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 40 و43.

استمتع بمشاهدة ملخص فوزنا بخماسية على يوكوهاما في أول مبارياتنا بجولة آسيا التحضيرية 🤩#السيتي pic.twitter.com/nwsJSfE8gc — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 23, 2023

وفي الشوط الثاني، سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميله رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 72.

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بعدها سجل كينتا إينوي ثالث أهداف يوكوهاما إف مارينوس في الدقيقة 86، قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.