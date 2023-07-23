خزان صافر في اليمن.. الأمم المتحدة تستعد لـ”المهمة المستحيلة”

بعد أكثر من 8 سنوات والعديد من الإنذارات، تنطلق عملية خطرة لإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتحللة "صافر"، في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

"صافر" منشأة تخزين وتفريغ عائمة ضخمة تم إهمالها قبالة ساحل اليمن الذي مزقته الحرب في البحر الأحمر من عام 2015.

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المهمة ذات أهمية حيوية ولا تخلو من مخاطرها، فالحالة المتدهورة لـ"صافر" تجعلها قنبلة موقوتة تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وإحداث كارثة بيئية.

قنبلة موقوتة

لكن لا يمكن ترك ما يزيد عن مليون برميل من النفط في ناقلة كهذه دون صيانة دورية، حيث يكون خطر حدوث تسرب أو الانفجار مرتفعًا.

وقال مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، إن "أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزن في صافر، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة".

وأضاف شتاينر بعد ساعات من تمكن فريق الإنقاذ، السبت، من إرساء السفينة البديلة إلى جانب "صافر" في البحر الأحمر: "لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في عملية الإنقاذ. هذا يشير، إلى حد ما، إلى الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي استغرقت شهرا".