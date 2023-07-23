30 ألف شخص.. جزيرة رودس اليونانية تشهد أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد

أجلت السلطات اليونانية، نحو 30 ألف شخص، بينهم ألفان نُقلوا بقوارب، إلى بر الأمان بعيداً عن الحرائق في جزيرة رودس.

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عملية الإجلاء في اليونان

عملية الإجلاء التي تهدف لحماية الأرواح؛ ما زالت جارية وأعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، حسب تصريحات تليفزيونية لحاكم منطقة جنوب بحر إيجة جورج هادزيماركوس.

المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو، قالت إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ورست 3 عبّارات ركاب في ميناء رودس لإيواء بعض من تم إجلاؤهم، حسب وكالة أنباء أثينا.

وتكافح فرق الإطفاء في مواجهة بؤر جديدة من حرائق الغابات المشتعلة منذ خمسة أيام في اليونان.