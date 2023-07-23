تعيين عبد الرحمن البراك رئيساً لمجلس إدارة شركة “ثقة” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

أفادت مصادر وتقارير صحافية، بصدور قرار من صندوق الاستثمارات العامة، بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، رئيساً لمجلس إدارة شركة "ثقة" التي تقدم خدماتها بالسوق التقني للقطاعين الحكومي والخاص منذ عام 2012.

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من هو عبدالرحمن بن محمد البراك؟

يتمتع "البراك" بخبرة واسعة في مجال الأسواق المالية وحوكمة الشركات، وإليكم أبرز المحطات المهمة في مشواره:

رئيس شركة "ثراء" للاستشارات المالية والادارية.

رئيس وعضو في مجالس إدارات هيئات حكومية وشركات مساهمة ولجان المجالس المنبثقة عنها.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" منذ أبريل 2020.

عضو شركة بن داود القابضة منذ 12 فبراير 2020.

عضو شركة الأندلس العقارية منذ ديسمبر 2017.

رئيس لجنة المراجعة في شركة العلم لأمن المعلومات "علم" منذ 2019.

رئيس لجنة المراجعة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ عام 2018.

شغل لقرابة 9 سنوات عضوية مجلس هيئة السوق المالية.

ترأس لجنة المراجعة في هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

كما ترأس عدد من اللجان التنفيذية والاستراتيجية العليا للإشراف على مشاريع تتعلق بتطوير السوق المالية السعودية.

معلومات عن شركة ثقة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة

شركة "ثقة" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدماتها لأكثر من 10 مليون مستخدم عبر تقديم حلول متطورة تتيح لشركائها مواجهة التحديات المتجددة وابتكار حلول رقمية فعالة.