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367 مستفيدًا في يونيو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان

23 يوليو 2023 · < 1 minutes
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم وعلان للنازحين، بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان

راجع العيادات خلال شهر يونيو 2023م، 367 مستفيدًا، منهم:

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان
  • 63 مريضا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائي.
  • عيادة الطوارئ 148 فردًا.
  • عيادة الباطنية 128 مستفيدًا.
  • عيادة الصحة الإنجابية 28 حالة.
  • راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
  • راجع قسم الخدمات التمريضية 111 مريضًا.
  • جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
  • صُرفت الأدوية لـ 381 فردا.
  • راجع عيادة الجراحة والتضميد 14 شخصا.