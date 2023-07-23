367 مستفيدًا في يونيو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية بمخيم وعلان

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم وعلان للنازحين، بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

راجع العيادات خلال شهر يونيو 2023م، 367 مستفيدًا، منهم: