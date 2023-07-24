مجلس القضاء الإداري يُحدد موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

حدد ديوان المظالم اليوم الاثنين موعد البدء في العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وذلك اعتباراً من الرابع من صفر لعام 1445 هـ.

وقال ديوان المظالم ممثلًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، في بيان اليوم الاثنين، إن القرار جاء في جلسة المجلس التي عقدت بالمقر الرئيسي لديوان المظالم في مدينة الرياض وبرئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

مجلس القضاء الإداري يُحدد الرابع من صفر تاريخًا لبدء العمل بنظام التنفيذ أمام #ديوان_المظالم https://t.co/b18M5qVuNe pic.twitter.com/w9TjO95cPK — ديوان المظالم (@saudibogrv) July 24, 2023

وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى، واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

يذكر أن ديوان المظالم أكمل كافة متطلبات تفعيل النظام، من تجهيزات مقر المحكمة والخدمات المساندة، وتوفير الاحتياجات التقنية والبشرية، وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، للعمل على تفعيل النظام في الوقت المحدد وبجودة عالية.