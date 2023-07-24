بأحكام تصل لـ 15 سنة.. النيابة العامة تدين تنظيم من 23 وافداً بغسل الأموال

أدانت النيابة العامة اليوم الاثنين تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية، لاتهامهم بجرائم غسيل أموال.

وكشفت النيابة العامة في بيان لها اليوم الاثنين، أن التحقيقات كشفت حيازتهم 4 ملايين ريال نقداً وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قَدِموا للمملكة بتأشيرات زيارة.

وذكر بيان النيابة العامة، أنه جرى توقيهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد تقديم الأدلة التي تفيد اتهامهم.

وأشار البيان إلى أنه صدر حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 و8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وفي نهاية البيان، أكد مصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشدّدة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورةٍ كانت، مُوجبة للمساءلة الجزائية المشدّدة.