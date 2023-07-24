جدارات: لا يوجد حسابات رسمية للمنصة بوسائل التواصل الاجتماعي

ذكرت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، أنه لا يوجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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أوضحت "جدارات"، أنه تم رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، حسب "واس".

ويعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، وتشغيلها والإشراف عليها.

ودعت المنصة، للتعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏@HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

وتهدف منصة "جدارات"، إلى: