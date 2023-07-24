حرائق الجزائر.. 34 قتيلا بينهم 10 من أفراد الجيش

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 34 قتيلا بينهم 10 من أفراد الجيش.

وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء نحو 1500 شخص من ولايات بجاية والبويرة وجيجل شرقي العاصمة الجزائر.

وشهدت المقاطعات الثلاث في الساحل المتوسطي الجزائري أسوأ حرائق منذ سنوات.

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وقالت وزارة الداخلية إنه تم تعبئة 7500 رجل إطفاء و 350 عربة إطفاء لمكافحة النيران بمساعدة دعم إطفاء جوي.

وأضافت أن العمليات جارية لإخماد الحرائق في ست محافظات، داعية المواطنين إلى "تجنب المناطق المتضررة من الحرائق" والإبلاغ عن الحرائق الجديدة على أرقام الهواتف المجانية.

وقالت الوزارة "تظل خدمات الحماية المدنية متحركة حتى تنطفئ الحرائق بالكامل".