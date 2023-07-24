أمريكا تنتقد إقرار الكنيست لبند في التعديلات القضائية: “أمر مؤسف”

سارعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، إلى انتقاد إقرار الكنيست الإسرائيلي بنداً في التعديلات القضائية، ووصفته بالأمر المؤسف. ودعا البيت الأبيض إلى العمل للتوصل إلى توافق واسع مع المعارضة.

ووافق الكنيست على مشروع القانون الذي يحد من سلطات المحكمة العليا رغم الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في الشوارع وكذلك مناشدات أمريكا ودول أخرى لتأجيل مثل هذه الخطوة.

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن انزعاجه وقال إن من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة.

64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة

وجاء إقرار التعديلات بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة بدعم من نواب الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على التعديلات.