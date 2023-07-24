مجلس حكماء المسلمين يدين حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

ندد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ما قام به متطرفون في الدنمارك من حرق نسخة من المصحف.

وشدد المجلس في بيان أصدره الإثنين، على رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استفزاز مشاعر جميع المسلمين حول العالم.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، أن تكرار هذه الأفعال العنصرية يعبر عن تطرف مشين وتعصب أعمى وكراهية مقيتة، تتنافى مع كل القيم والثوابت والأعراف الإنسانية، فضلا عن كونها تنال من جهود نشر قيم السلام والتعايش الإنساني.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على سن تشريعات حاسمة لتجريم ازدراء الأديان والانتهاكات بحقِ المقدسات الدينية.

وأقدم شخصان على حرق المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية، الإثنين، في واقعة ندد بها وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

إقرأ أيضًا:

رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مجلس التعاون يستنكر قيام متطرفين بحرق المصحف الشريف في الدنمارك