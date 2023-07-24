أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استمرار العمل بآلية طلب طواقم الحكام الأجنبية لمباريات للموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024.

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وكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل: "لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقرر استمرار آلية طلب الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2023-2024".