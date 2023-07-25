الإحصاء: 29 مليار ريال فائض تجاري مايو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تحقيق الميزان التجاري السعودي فائض تجاري للشهر الـ36 على التوالي، وصلت قيمته إلى 29 مليار ريال في شهر مايو الماضي.

كما أشارت الهيئة إلى انخفاض الصادرات السلعية في شهر مايو2023م بنسبة 32.1% عن شهر مايو 2022م. حيث بلغت قيمتها 97.1 مليار ريال في شهر مايو 2023م، منخفضة عن 143.0 مليار ريال في شهر مايو 2022م.

وفيما يخض الواردات، قالت الهيئة إنها ارتفعت في شهر مايو 2023م بنسبة 20.9% بمقدار 11.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 67.7 مليار ريال في شهر مايو 2023م، مقابل 56 مليار ريال في شهر مايو 2022م.

كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2023م بمقدار 9.8 مليار ريال وبنسبة 16.9%.